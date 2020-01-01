Двое югорчан украли пиротехнику, чтобы устроить салют для земляков

Молодые люди украли пиротехники на 100 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Мегионе молодые люди ограбили киоск с пиротехникой и украли салюты и фейерверки на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по ХМАО.

Полиция выяснила, что грабителями стали два местных жителя 23 и 22 лет. На допросе они признались в краже. «Один из них хотел в новогоднюю ночь выйти на городскую площадь и устроить фееричный салют для всех мегионцев. Другой намеревался в последний день уходящего года попытаться продать похищенное и на эти деньги купить подарки близким», — рассказали в ведомстве.

Молодые люди пояснили, что взломали дверь ларька с пиротехникой ночью, когда перестали работать магазины в округе. Они рассказали, что взяли «столько, сколько смогли унести». Владелец магазина, заявивший о краже, сообщил, что выручка от украденного могла бы составить около 100 тысяч рублей. В полиции отметили, что практически всю пиротехнику удалось вернуть предпринимателю.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Ранее один из задержанных молодых людей привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.