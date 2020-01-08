В Москве избили сына Михаила Жванецкого

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в ресторане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сына юмориста Михаила Жванецкого избили в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Газета.Ru.

«По данным источника, 24-летний Дмитрий Жванецкий отдыхал в ресторане на Минской улице, а после заступился за девушку в караоке-баре», — пишут журналисты. Утверждается, что конфликт перерос в драку, после чего Дмитрий и его друг были доставлены в больницу.

Как сообщает издание, у Жванецкого-младшего диагностировали травму ноги, у него товарища — гематомы головы и перелом носа.

Получить подтверждение у Михаила Жванецкого «URA.RU» не удалось — сатирик не ответил на звонок корреспондента.