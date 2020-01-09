Автоэксперт доказал бессмысленность нового штрафа для водителей

Решение правительства РФ ввести штраф за неоплату проезда по платной дороге является нелогичным, так как данное нарушение затрагивает исключительно интересы владельцев трасс и вмешательство государства здесь неуместно. Таким мнением с «URA.RU» поделился председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
«Я считаю, что этот штраф не нужен, потому что платные дороги находятся с государством в частном партнерстве, либо являются частными. За то, что вы кому-то не заплатили, государство будет с вас брать штраф. Не вижу, в чем здесь нарушаются интересы общества, если это просто гражданско-правовые отношения. Вы просто должны коммерческой структуре. Неуплата штрафа — дело того лица, которое оказывает услугу. Это не дело государства — вмешиваться в эти отношения. Считаю, это глупо», — заявил Форманчук в беседе с корреспондентом «URA.RU».
По мнению автоэксперта, в России есть проблемы важнее неоплаты проезда. В частности, законопроект, предполагающий административную ответственность за опасное вождение. Данный запрет был прописан в ПДД еще в 2016 году, однако штраф до сих пор не введен.
Ранее кабмин РФ внес в Госдуму проект поправок к КоАП, предполагающий штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Так, владельцы легковых автомобилей будут оштрафованы на 2,5 тысяч рублей, а собственники автобусов и грузовиков — на 5,5 тысяч рублей, передает агентство Nation News. Проект призван повысить эффективность функционирования транспортной инфраструктуры, и будет действовать в интересах добросовестных пользователей платных трасс, напоминает RT.