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Курганская семья организовала публичный дом с несовершеннолетними

© Служба новостей «URA.RU»
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К занятиям проституцией привлекались несовершеннолетние девушкиФото: depositphotos.com

В Кургане семейную пару будут судить за организацию платных интимных услуг. К занятиям проституцией они привлекали несовершеннолетних девушек, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

По данным следствия, преступления совершались с 2015 по 2019 годы. «Обвиняемые для материальной выгоды путем получения денежных средств из доходов от занятия проституцией другими лицами, в том числе несовершеннолетними девушками, создали в Кургане организацию по оказанию платных интимных услуг», — говорится в сообщении СУ СК.

49-летний курганец и его 21-летняя жена обвиняются в преступлениях по п.«в» ч.2 ст. 241 и ч.3 ст. 240 УК РФ (организация занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних). Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СК и регионального УМВД. К настоящему времени утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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