Курганская семья организовала публичный дом с несовершеннолетними

В Кургане семейную пару будут судить за организацию платных интимных услуг. К занятиям проституцией они привлекали несовершеннолетних девушек, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.
По данным следствия, преступления совершались с 2015 по 2019 годы. «Обвиняемые для материальной выгоды путем получения денежных средств из доходов от занятия проституцией другими лицами, в том числе несовершеннолетними девушками, создали в Кургане организацию по оказанию платных интимных услуг», — говорится в сообщении СУ СК.
49-летний курганец и его 21-летняя жена обвиняются в преступлениях по п.«в» ч.2 ст. 241 и ч.3 ст. 240 УК РФ (организация занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних). Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СК и регионального УМВД. К настоящему времени утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд.