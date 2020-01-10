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На Ямале объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард
Порывы ветра усилятся до 22 м/сФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В пятницу на территории Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, порывы ветра в регионе продолжат усиливаться.

«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер ЮЗ 8 — 13 м/с, местами порывы 17 — 22 м/с, — говорится в информационном бюллетене. — Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, местами метель». При этом сильного похолодания не произойдет: днем -4…- 9 градусов С, в ряде районов до — 14, ночью -7 -12 градусов С, местами до -17.

Об ухудшении погодных условий стало известно в четверг. Усиление ветра, метели и снегопады стали причиной для закрытия в регионе зимних автодорог Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Надым — Салехард.

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