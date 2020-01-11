Видео с места инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое жителей Тюменской области пожаловались на агрессивные действия сотрудников ГИБДД. По версии одного из участников инцидента, полицейские без объяснения причин начали хамить и применили физическую силу. Ранее тот же экипаж ГИБДД уже обвиняли в избиении другого водителя.

По словам пострадавшего автомобилиста, стычка с инспекторами произошла в селе Луговое вечером 4 января. Тюменец с приятелем стояли на парковке около своих машин. В этот момент подъехали сотрудники ГИБДД. Полицейские заявили, что на парковку они подъехали из-за поступившего вызова. Происходящее далее попало на видео, которое успел снять один из водителей.

«Ты один на „пятерке“ гоняешь, понимаешь? Я тебе еще раз говорю», — заявляет полицейский. После этого водитель просит «не тыкать» и обращаться к нему «на вы», на что инспектор отвечает: «Слышь, паренек?! Ты поверил в себя, что ли?» Спустя несколько секунд водителя скрутили, а его товарищу посоветовали убрать телефон. «Я сейчас [врежу], выключи», — заявил сотрудник.

«Друга почему-то заломали и стали задерживать. Потом вышел еще один полицейский из машины и пнул друга в грудь ногой, а потом он подошел ко мне и дал мне между ног», — рассказал порталу «72.ру» участник инцидента. По его словам, спустя пять минут сотрудники ГИБДД просто уехали. Избитые автомобилисты изначально не планировали обращаться в полицию из-за конфликта, но позже увидели ролик от 5 января, где те же инспекторы жестко задерживают мужчину неподалеку от поселка Успенка.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в данный момент на основании опубликованного видео и информации в СМИ проводится проверка.