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На пожаре в Зауралье погибла семья

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, пожарный
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Чистопрудное Курганской области на пожаре погибла семья из трех человек. Об этом сообщает сайт СУ СКР по региону.

«По предварительным данным, в пожаре погибла семья», — говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание произошло в частном доме на улице Кленовая в ночь на 12 января. Пожарные обнаружили тела двух женщин 1940 и 1970 годов рождения. Также было найдено тело мужчины 1937 года рождения.

Согласно информации на сайте, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и причины гибели семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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