На пожаре в Зауралье погибла семья

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем
В селе Чистопрудное Курганской области на пожаре погибла семья из трех человек. Об этом сообщает сайт СУ СКР по региону.
«По предварительным данным, в пожаре погибла семья», — говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание произошло в частном доме на улице Кленовая в ночь на 12 января. Пожарные обнаружили тела двух женщин 1940 и 1970 годов рождения. Также было найдено тело мужчины 1937 года рождения.
Согласно информации на сайте, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и причины гибели семьи.