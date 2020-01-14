13 января 2020
12 января 2020

В тюменском селе под машиной погиб первоклассник, торопившийся на школьный автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
Ребенок мгновенно погиб во время ДТПФото: pixabay.com

В селе Шашова Упоровского района Тюменской области сбили семилетнего мальчика, который шел на остановку школьного автобуса. За рулем «Лады Приоры», под колесами погиб ребенок, находилась 23-летняя девушка с полугодовым стажем вождения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Водитель утверждает, что она ехала со скоростью 45 км/ч. Информация будет проверяться в ходе следственных действий», — сообщили в ведомстве. Находившаяся за рулем девушка также заявила, что мальчик неожиданно выбежал на дорогу в месте, где нет пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте. Мальчику должно было исполниться восемь лет в конце января.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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