В тюменском селе под машиной погиб первоклассник, торопившийся на школьный автобус

Ребенок мгновенно погиб во время ДТП Фото: pixabay.com

В селе Шашова Упоровского района Тюменской области сбили семилетнего мальчика, который шел на остановку школьного автобуса. За рулем «Лады Приоры», под колесами погиб ребенок, находилась 23-летняя девушка с полугодовым стажем вождения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Водитель утверждает, что она ехала со скоростью 45 км/ч. Информация будет проверяться в ходе следственных действий», — сообщили в ведомстве. Находившаяся за рулем девушка также заявила, что мальчик неожиданно выбежал на дорогу в месте, где нет пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте. Мальчику должно было исполниться восемь лет в конце января.