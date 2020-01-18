В Зауралье глава спас здание сельсовета от взрыва

Инцидент произошел в селе Альменево — райцентре Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Здание Альменевского сельсовета в Курганской области удалось спасти от взрыва благодаря местному главе Азату Аминеву, который почувствовал запах газа. Об этом рассказали источники «URA.RU». По мнению инсайдеров, газовый баллон могли преднамеренно оставить открытым.

Инцидент произошел 17 января. «Чуть не взорвали Альменевский сельсовет. Могло произойти ЧП», — рассказал собеседник «URA.RU». По его словам, кто-то оставил открытым газовый баллон и конфорки в подсобном помещении. Запах газа Аминев почувствовал, когда уходил на обед. Инсайдер отметил, что уже написано заявление в полицию. В пресс-службе областного УМВД пообещали проверить эту информацию.

«Было такое, к сожалению», — подтвердил Аминев в разговоре с «URA.RU». Он также не исключил, что это было сделано преднамеренно: «Задумка, похоже, была такая, что закрыли двери, которые обычно не закрыты, чтобы газ накопить». Чиновник отметил, что во время обеда никто бы не смог это проконтролировать.

Аминева избрали главой сельсовета в ноябре 2019 года. По словам инсайдеров, сейчас на него пытаются оказывать давление и пишут жалобы. Аминев подтвердил «URA.RU», что факты травли были: «Я совмещал работу с педагогической деятельностью. По уставу это возможно, но на меня уже в прокуратуру жалобы поступали». Он догадывается, кто может за этим стоять, но конкретные фамилии называть не стал.

Тем временем, инцидент в администрации сельсовета обсуждают в соцсетях. «Ужас. Это так-то на уголовное тянет», — возмутилась пользователь Римма Хайрова, комментируя информацию о несостоявшемся ЧП в одной из местных групп во «ВКонтакте». «Тот, который это сделал, он вообще не думает о своем будущем», — предположил Фарит Юнусов. При этом большинство комментаторов высказывают Аминеву поддержку.