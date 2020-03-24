Рабочим «НОВАТЭКа» на Ямале из-за коронавируса продлят вахту

Работникам «НОВАТЭКа» продлят вахту на три месяца Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники «НОВАТЭКа», которые трудятся вахтовым методом на Ямале, останутся в регионе еще на три месяца. Об этом URA.RU сообщили источники в энергетической компании.

«Всех вахтовиков „НОВАТЭКа“ на три месяца еще оставили начиная с 20 марта», — отметил один из собеседников агентства. Другой иснайдер URA.RU сообщил, что пока приказ о том, что сотрудникам придется задержаться на вахте — есть, но еще не подписан.

Ранее агентство запрашивало информацию о возможном продлении вахты работников предприятия. В пресс-службе оперативно ответ не предоставили, сославшись на высокую загруженность. Был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.

На сегодняшний день в ЯНАО действует режим повышенной готовности по коронавирусу. Он был введен 16 марта после заседания оперативного штаба. Из-за особых условий медикам отложили запланированные отпуска, школьников досрочно распустили на каникулы. Ранее URA.RU писало, что решение о продлении вахты приняли и на предприятиях Ямала. Источники агентства отмечали, что вахтовики могут задержаться на работе на два месяца. В дочерних структурах «Газпрома» в округе также приняли меры по противодействию инфекции: в«Газпром добыча Ямбург» продолжительность вахты увеличили до трех месяцев.