В России 666 случаев заражения коронавирусом — за последние сутки число больных выросло на 163 человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 марта, — 106-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 16-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки Covid-19 пандемией (11 марта).

По данным портала Сoronavirus-monitor, на настоящий момент в мире 474 607 зараженных коронавирусом. Выздоровели 110 262 человека. Погибли 21 383 человека.

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81405, за сутки без изменений). На втором месте — Италия (74 386), на третьем — США (67 730).

Как распространяется коронавирус в России

В России 666 случаев заражения коронавирусом — за последние сутки число больных выросло на 163 человека, случаи заражения зарегистрированы в 55 российских регионах. Также известно, что 36 заболевших излечились, более 120 тысяч находятся под наблюдением.

В Москве, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных COVID-19 по России введены новые меры по борьбе с коронавирусом.

Глава города Сергей Собянин поручил из-за коронавируса закрыть все кафе и рестораны. Работу приостановят также библиотеки, ночные клубы, игровые комнаты, детские развлекательные центры, парки аттракционов и кинотеатры.

Страна готовится к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор Николай Малышев. По его словам, в дальнейшем будет множество больных, требующих медицинского ухода

Правительство РФ на заседании обсудит законопроект, который направлен на повышение эффективности действий в борьбе с распространением коронавируса. Власти считают, что реализация закона заметно улучшит коронавирусную ситуацию в стране.

Коронавирус в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом нового вида. Он считает, что нужны «агрессивные меры» для того, чтобы выявить и лечить зараженных.

В США выпустили распоряжение закрыть до 24 апреля все магазины и заведения , предоставляющие услуги не первой необходимости. Эксперты считают, что беспрецедентные меры помощи, подготовленные властями США, в том числе выделенные 2 $ трлн, помогут поддержать замедляющуюся экономику, но рецессии в Америке избежать уже не удастся .

Украинский министр здравоохранения Илья Емец заявил о том, что очаг заболевания в стране стремительно распространяется. Он считает, что Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса .

Что будет дальше?

Россияне, которые лишились работы из-за вводимых мер по нераспространению коронавируса, получат поддержку от государства. Минтруд подготовил документы для повышения пособия по безработице.

Еще одну помощь гражданам окажут управляющие компании. Они готовы отменить штрафы за неуплату услуг ЖКХ на время пандемии коронавируса.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев предлагает для россиян старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов на период пандемии коронавируса создать стратегический эпидемнабор для адресной помощи.

Карта с актуальной ситуацией по коронавирусу — с сайта Coronavirus-monitor.ru.

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