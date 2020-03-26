Жители Кургана жалуются на грубость операторов горячей линии по коронавирусу

За горячую линию отвечает департамент здравоохранения Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана позвонила на горячую линию департамента здравоохранения региона, но получила грубый ответ. Она сообщила о контакте с человеком, недавно прилетевшим из Италии, где высокая заболеваемость коронавирусом. Об этом та рассказала в соцсетях.

«Женщина разговаривала крайне грубо. На жалобу о плохом самочувствии и о том, что был контакт с человеком, прибывшим из Италии, который не сдал анализ на коронавирус, она отвечала: <…> обращайтесь в поликлинику», — сообщила в соцсетях пользователь Ольга Давидова. «Нам грубо ответили, что с чего мы взяли, что у нас коронавирус, идите к врачу», — рассказала о своей истории в комментариях Дарья Шадрина. Другие курганцы писали в комментариях, что довольны горячей линией. «Довольно часто пользуюсь этим номером для записи на прием к врачу и ни разу никто грубо не отвечал», — написала пользователь Надежда Гусева.

Номер горячей линии указало региональное управление МЧС в смс-рассылке 24 апреля. Сообщения были адресованы людям, находящимся на самоизоляции. В областном управлении Роспотребнадзора URA.RU ответили, что за горячую линию отвечает департамент здравоохранения Курганской области. В ведомство был направлен запрос.

С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. 21 марта в регионе зарегистрировали, на данный момент, единственный случай заболевания коронавирусом COVID-19. Вирусом заболела девочка, вернувшаяся из Испании.