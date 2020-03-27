Сегодня, 27 марта, — 107-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 17-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки Covid-19 пандемией (11 марта).
По данным портала Сoronavirus-monitor, число зараженных в мире превысило отметку в полмиллиона человек — 534 500 инфицированы (+37 762 за сутки), 119 951 выздоровели (+6 498). Погибли 24 186 (+1892) — 4,53% от всех заболевших.
На первое место по числу зараженных вышли Соединенные Штаты Америки (85 327, +16 309), на втором месте оказался Китай (81 405, за сутки без изменений), на третьем — Италия (80 539, + 6 153).
По какому сценарию распространяется COVID-19 в РФ
Принято считать, что существует два сценария распространения коронавируса в России — это «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается. Ранее URA.RU сообщало, что пока в стране удается удерживать ситуацию под контролем. За прошлые сутки в РФ было зафиксировано 182 новых случая заражения (итого 840). На фоне других стран рост незначительный.
В то же время главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко уверен, что пик заболеваемости еще не пройден, по крайней мере в Москве, поэтому врачам необходимо готовиться к итальянскому сценарию.
Борьба с коронавирусом в России
В Мурманской области у пяти человек медики предварительно
СМИ сообщили, что коронавирус выявили у сотрудников администрации президента и Управлении делами президента. Об этом журналистам якобы рассказали близкие к Кремлю источники, однако подтверждений этой информации пока нет.
В преддверии нерабочей недели премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть в России все организации общественного питания, зоны отдыха на курортах и санатории. Региональным властям рекомендовал попросить жителей воздержаться от туристических поездок. Врач-реаниматолог из Италии также призвала россиян не выходить из дома во время карантина. Министерство труда, в свою очередь, напомнило работодателям, что нерабочая неделя не является основанием для занижения зарплаты россиянам.
Коронавирус в мире
США
В Европе лидерами по количеству зараженных являются Италия (80539), Испания (57786), Германия (43938), Франция (29155) и Швейцария (11753). Для борьбы с коронавирусом
Что дальше?
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что
В США тем временем разработали тест, который