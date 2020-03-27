Врач из Италии призвала россиян не выходить из дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач-реаниматолог из Италиии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам в эфире программы «60 минут» с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу.

«Хочу просто вас призвать, призвать всех. Сидите дома. Это не каникулы, это война. И если вы выйдете на улицу. вирус вас поразит так же, как пуля, как осколок», — сказала медик. Также она посоветовала людям держаться друг от друга на расстоянии одного метра. «Это те правила, которые уже сейчас есть в Италии. Но мы упустили этот момент», — добавила Шлычкова.

В Италии, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, зафиксировано 80 539 случаев заражения коронавирусом. Больше восьми тысяч человек скончались. более 10,3 тысячам удалось выздороветь. В России, по последним данным, зафиксировано 844 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.

Ранее, как напоминает RT, президент России Владимир Путин во время обращения к нации из-за пандемии коронавируса объявил предстоящую неделю — с 28 марта по 5 апреля — нерабочей. В этот период, по указу премьер-министра Михаила Мишустина, в стране закроются все рестораны.