Пик заболеваемости придется на следующую неделю, считает Денис Проценко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко уверен, что медучреждению необходимо готовиться к итальянскому сценарию пандемии коронавируса. Пик, по его мнению, еще не пройдет. Об этом главврач рассказал интервью Нюте Федермессер для ее youtube-канала.

По его словам, больница в Коммунарке готова к ухудшению ситуации. В медучреждении есть 800 больничных коек, 600 из которых можно превратить в реанимационные. У каждой кровати есть консоль с кислородной маской.

«Мы сегодня это обсуждали, и говорили о том, что все зависит от того, по какому сценарию потечет (пандемия). Если потечет по итальянскому сценарию, я уверен, что мы должны готовиться к нему», — заявил Проценко, отвечая на вопрос о том, потребуется ли такое медицинское оснащение [цитата по РИА «Новости»].

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден и может наступить в середине-конце следующей недели, считает Проценко. По его словам, эффективность борьбы с распространением вируса будет зависеть от количества заградительных и карантинных мер, которые «мы примем сами для себя».

В России, напомним, 844 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире превысило 500 тысяч человек.