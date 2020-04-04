Вирусолог Семенов указал на ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

В Италии слишком поздно начали вводить карантин, считает Александр Семенов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вирусолог Александр Семенов, который вместе с командой российских военных специалистов прилетел в Италию для борьбы с коронавирусом, заявил, что изначально в стране отнеслись к инфекции недостаточно серьезно. Именно поэтому в Италии наступил «коллапс», а по случаям заражения страна вышла на второе место.

По словам вирусолога, власти страны слишком поздно ограничили передвижение и закрыли границы. «Здесь, в Италии, опоздали как минимум на три недели. Мы увидели, как делать не надо», — цитирует Семенова «Коммерсант». По его мнению, из-за этого скопилось большое количество больных, после чего случаи заражения начали резко расти.

Врач также отметил, что местные специалисты сталкиваются с недостатком аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, на трех или пятерых пациентов, которым сложно дышать из-за COVID-19, у одного итальянского врача обычно бывает не больше одного-двух ИВЛ. «Это просто безумие — быть перед выбором, кому дать подышать», — отмечает Семенов.

Вирусолог также добавил, что до приезда российских специалистов итальянские пансионаты проходили недостаточную дезинфекцию. Он подчеркнул, что никто не занимался этим серьезно и централизованно. Сейчас бригады из российских военных обрабатывают по три больницы в день.

Ранее российские врачи обратили внимание на пять случаев заражения коронавирусом в Италии, когда больные засыпали и не просыпались. Симптомы болезни у них не проявлялись, напоминает агентство Nation News. Всего в Италии выявлено 119 827 случаев заражения инфекцией, почти 15 тысяч больных умерли, передает радио Sputnik.