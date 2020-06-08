В ЯНАО родился младенец с коронавирусом

Новорожденный проходит необходимое лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое у новорожденного диагностировали коронавирус. Он родился от женщины, которая во время беременности заболела инфекцией. Об этом журналистам сообщил замглавврача Новоуренгойской центральной городской больницы Иван Лазарев.

По данным медика, за последние полторы недели шесть женщин с подтвержденным COVID-19 родили детей. У пятерых мам дети появились на свет здоровыми, один ребенок оказался заражен, пишет издание «Север-Пресс» со ссылкой на Лазарева. У самого младенца коронавирус протекает в средней степени тяжести, у его мамы — в легкой форме. Новорожденный получает необходимое лечение, ему назначены противовирусные препараты.

Всего на данный момент в Новом Уренгое у десяти беременных женщин подтвержден COVID-19, они находятся под наблюдением врачей. После родов женщинам предписано сутки находиться в обсерваторе. Затем их направляют на лечение в стационар.

Оперативно подтвердить информацию в Новоуренгойской горбольнице URA.RU не удалось — в приемной учреждения и отделения гинекологии и акушерства на звонки журналиста не ответили. Связаться с Иваном Лазаревым также не получилось, его личный телефон оказался недоступен.

На сегодняшний день в ЯНАО подтверждено 2777 случаев коронавируса. Полностью от болезни вылечились 1475 пациентов, 11 ямальцев скончались.