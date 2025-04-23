23 апреля 2025

«Ямалспас» третий день ищет пропавшего в Приуральской тундре человека

В Приуральской тундре ЯНАО 20 апреля пропал местный житель
© Служба новостей «URA.RU»
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В Приуральской тундре потерялся местный житель
В Приуральской тундре потерялся местный житель Фото:

В Приуральской тундре ЯНАО пропал местный житель, выехавший в ночь с 19 на 20 апреля со стойбища. Операция по его поиску началась 21 апреля, когда о пропаже узнали в «Ямалспас», сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты.

«В Приуральском районе мужчина в ночь с 19 на 20 апреля выехал на снегоходе со стойбища в неизвестном направлении. Спасатели на снегоходе выехали на его поиски.  Работы осложнил сильный ветер и обильный снег. Из-за погодных условий 22 апреля поиски приостановлены. С 23 апреля поиски продолжаются», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ДГЗ.

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В Приуральской тундре ЯНАО пропал местный житель, выехавший в ночь с 19 на 20 апреля со стойбища. Операция по его поиску началась 21 апреля, когда о пропаже узнали в «Ямалспас», сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты. «В Приуральском районе мужчина в ночь с 19 на 20 апреля выехал на снегоходе со стойбища в неизвестном направлении. Спасатели на снегоходе выехали на его поиски.  Работы осложнил сильный ветер и обильный снег. Из-за погодных условий 22 апреля поиски приостановлены. С 23 апреля поиски продолжаются», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ДГЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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