Институт Виноградова: ударение в слове «звонит» изменится

Институт Виноградова: ударение в слове «звонит» будет падать на первый слог
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В будущем правильно будет говорить «звОнит», а не «звонИт», считает Каленчук
В будущем правильно будет говорить «звОнит», а не «звонИт», считает Каленчук Фото:

В слове «звонит» в будущем может измениться ударение. Оно будет перенесено на первый слог. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звОнит“ — прим. URA.RU) будущее, потому что все глаголы на „ить“ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сказала Каленчук в интервью РИА Новости.

По мнению филолога, такие изменения не случайны. Каленчук отметила, что в словах «солит», «дружит», «варит» и аналогичными, ударение меняется по определенной модели. В слове «звонит», рассказывает филолог, изменение началось позже, чем в остальных. Если изменение началось, оно закончится, считает эксперт. 

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В слове «звонит» в будущем может измениться ударение. Оно будет перенесено на первый слог. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. «Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звОнит“ — прим. URA.RU) будущее, потому что все глаголы на „ить“ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сказала Каленчук в интервью РИА Новости. По мнению филолога, такие изменения не случайны. Каленчук отметила, что в словах «солит», «дружит», «варит» и аналогичными, ударение меняется по определенной модели. В слове «звонит», рассказывает филолог, изменение началось позже, чем в остальных. Если изменение началось, оно закончится, считает эксперт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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