Институт Виноградова: ударение в слове «звонит» изменится

В слове «звонит» в будущем может измениться ударение. Оно будет перенесено на первый слог. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
«Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звОнит“ — прим. URA.RU) будущее, потому что все глаголы на „ить“ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сказала Каленчук в интервью РИА Новости.
По мнению филолога, такие изменения не случайны. Каленчук отметила, что в словах «солит», «дружит», «варит» и аналогичными, ударение меняется по определенной модели. В слове «звонит», рассказывает филолог, изменение началось позже, чем в остальных. Если изменение началось, оно закончится, считает эксперт.
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