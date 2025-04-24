В качестве худшего сценария развития событий Украина рассматривает отказ от поддержки теми странами, которые ранее оказывали помощь. В первую очередь это Соединенные Штаты Америки, пишет Bild.
«Украина готовится к „худшему сценарию“. А именно прекращению поддержки со стороны США», — сообщает Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины.
Собеседник издания также выразил недовольство по поводу мирной инициативы, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Украинская сторона надеялась, что «это всего лишь элемент переговорной стратегии Трампа». Но, по словам источника, Киев разочарован тем, что американский лидер не оказывает давления на президента России Владимира Путина и не вводит против него санкций.
В качестве альтернативы помощи от Штатов Украина надеется на собственные силы или поддержку со стороны европейских государств. Финансирование, предоставляемое США в качестве дотаций Киеву, может быть исчерпано к июню. Об этом пишет RT со ссылкой на New York Post.
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