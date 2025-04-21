Потенциальный приезд Гурария вызвал споры в политэлитах ЯНАО

Возможный скорый приезд помощника полпреда УрФО Евгения Гурария вызвал активные обсуждения внутри политических элит ЯНАО. Собеседники URA.RU в политических кругах говорят, что с приходом уральского помполпреда ожидаются перестановки в правительстве. Однако есть и противники этой версии, что породило большие споры внутри политблока. О том, какие последствия несут за собой приезд Гурария — в материале URA.RU.
«Изначально вероятный переезд Гурария активно обсуждался в заксобрании ЯНАО, ведь именно депутатам придется избирать нового губернатора [по слухам, Гурарий активно рассказывает в своем окружении, что планирует возглавить округ — прим.] уже этой осенью после выборов», — передает источник информационного агентства. Сами депутаты не верят в скорое назначение Гурария.
Вероятно, это связано с тем, объясняют источники URA.RU, что это поменяет перестановку сил в окружении депутатов парламента. Неизменны и утверждены лишь позиции представителей от нефтегазового представительства, так как их кандидатуры согласуют внутри частного сектора и госкорпораций.
А к сентябрю ожидается резкое изменение в правительстве ЯНАО: такую версию озвучил первый источник информационного агентства. Однако сама перестановка и переработка кадров не связана именно с приездом Гурария, а с людьми, из чьей команды он выходит.
«Сказать о политиках „тюменской матрешки“ сказать пока что трудно. В федеральных элитах говорят о перестановке сил, которая коснется мэра Москвы, бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина», — передает источник в политических кругах.
Связывают источники это с критически быстрым и активным укреплением позиций Собянина на политической арене. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев является выходцем из клана Собянина, поэтому и людям из его команды могут не одобрить возможные переходы в региональную власть.
«Усилением блока „собянинских“ могут заинтересоваться другие кланы и группы интересов, которые вовлечены в работу в федеральном центре», — объясняет источник. По его мнению, предметом интереса могут стать люди, которые представляют интересы в других органах власти.
В качестве «дня Икс» для помполпреда обозначают май, когда президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Источники напоминают, что после прошлого послания правительство отправилось в отставку.
Второй источник агентства говорит, что назначению Евгения Гурария на Ямале — быть. Однако за ним не последует более жестких перераспределений или ротаций в правительстве. Объясняют это собеседники тем, что несмотря на профильное несоответствие, Гурарий может курировать экономический блок в округе после ознакомления со спецификой региона.
«Гурарий уже работает с третьим полпредом УрФО, по праву можно сказать, что он засиделся. То, что он уходит работать на Ямал — вполне нормальное явление, поэтому назначение вполне может стать удобным для правительства ЯНАО», — передают вторую версию источники URA.RU.
При этом собеседники, знакомые с окружением помполпреда, уверены: ждать новых лиц на Ямале от помощника полпреда не стоит, он приедет самостоятельно, без своей команды. Что касается жены Гурария, председателя гордумы Екатеринбурга, Анны, переезжать она пока также не собирается.
Источники говорят, что особый интерес к назначению появился у внутриполитического блока. Связывают это с тем, что профиль Гурария больше подходит под работу с внуполом ЯНАО (сейчас ее курирует замгубернатора Сергей Климентьев), а не экономикой, что рождает совершенно другие версии.
А собеседники в правительстве отмечают, что не только внупол, но и другие политические силы обсуждают вероятное назначение Гурария на Ямал. «Предположений по поводу того, кем станет Гурарий в правительстве ЯНАО достаточно, однако все это остается на уровне слухов», — заявляет источник в правительстве.
Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового института и политолог Дмитрий Журавлев опровергает возможное ослабление позиций мэра Москвы Сергея Собянина. Объясняет эксперт это тем, что на днях Путин был на открытии нового кампуса МГТУ имени Баумана вместе с мэром столицы. «Ни о каких возможных ослаблений сил Собянина речи не идет» — комментирует Журавлев позицию источников URA.RU.
Информационное агентства направило запрос в правительство ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что помощнику полпреда прочат пост первого замгубернатора ЯНАО Александра Калинина, который курирует экономический блок. Перевод на Ямал Гурария связывают с тем, что до этого претендовал на должность ректора Уральского федерального университета, однако у него это не получилось.
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