Ровно 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Зверева исполняется 24 апреля. Когда-то вместе с родителями-кулаками его выслали на Ямал. Здесь Анатолий выучился, сам стал учителем, а затем ушел на фронт. Ему суждено было прожить всего 19 лет и повторить подвиг его ровесника — Александра Матросова, который свои телом накрыл огневую точку противника, позволив товарищам пойти в атаку, и о котором узнала вся страна. Для матери Зверев навсегда остался живым. URA.RU рассказывает историю героя.
Каждый метр — в жестоком бою
«Дорогой мой, о Толе везде пишут и говорят: „Он повторил подвиг Матросова, закрыл грудью вражеский дзот“. Для меня такая его смерть тяжела. Я все думаю: не сделал, не поступил бы он так, возможно, остался живым Героем. Все трудности давно забыты. Не забыть никогда мне своего родного Толечку, только иногда в крепком сне забываю. И он передо мной живой, всегда живой!» — писала кода-то мать Анатолия Зверева Мария Андреевна его военному товарищу комсоргу Хамиту Мамбетказиеву. Отрывок из этого письма опубликовала в январе 2014 года газета тюменского музея «Память сердца».
О том, что Анатолий Зверев повторил подвиг Матросова, нигде официально не упоминается. В наградном листе указано, что 26 июня 1944 года младшему сержанту Звереву и его отделению поручили первыми переправиться через Двину. Каждый метр отвоевывали в жестоком бою. Боец подобрался к траншее противника и забросал ее гранатами, уничтожив 10 солдат. В этом бою Зверев погиб.
О том, что Анатолий закрыл грудью дзот, позднее писали в местных газетах. И мать связывает подвиг сына именно с судьбой Матросова. В любом случае, своим подвигом Зверев способствовал форсированию реки пехотинцами, и это стоило ему жизни. Герою было всего 19 лет.
За свою недолгую жизнь Зверев видел немного хорошего. В переписке с краеведами его друг Хамит Мамбетказиев рассказывает: «Прожил на свете Толик Зверев всего 19 лет, из них — пять первых в Астраханской области, поселок Бахтемир, девять лет ссылки вместе с родителями в Сургуте и поселке Шуга Надымского района, три года студенческой жизни в Салехардском педучилище, один год работы учителем в поселке Катравож и один военный год в 270 стрелкой Демидовской Краснознаменной дивизии».
Как Зверевы стали кулаками и были высланы на спецпоселение
У Зверевых была большая семья. Первая жена старшего Михаила Григорьевича Зверева умерла от туберкулеза, оставив шестерых детей. Мария Андреевна Баринова, вторая супруга Зверева, родила троих детей. Анатолий был ее средним сыном между двумя сестрами. Жили Зверевы в Астраханской области и считались зажиточными. Отец взял в аренду на Форпосте (ныне Трусовский район Астраханской области) рыбницу, на которой вся семья и трудилась. Рассчитаться за рыбницу не успели: особая районная комиссия при Икрянинском райисполкоме зачислила Зверевых в кулаки и выслала на спецпоселение в Тюменскую область.
Часть детей удалось оставить в Бахтемире, а с младшими и женой старший Зверев отправился в ссылку. К осени 1931 года этапируемые достигли поселка Черный мыс в районе Сургута. Здесь они своими руками сооружали себе жилье, а зимой мужчин и мальчиков-подростков мобилизовали на строительство Ханты-Мансийска.
В Салехард Зверевы попали летом 1932 года. Как спецпереселенцев их направили на лов и переработку рыбы. Параллельно началось строительство спецпоселка Шуга, где люди собственными руками построили жилые дома, начальную школу-интернат и магазин.
По воспоминаниям близких, Анатолий рос смышленым и шустрым мальчиком. Играл в «Робинзона» и «Чапаева». Учился хорошо, любил историю. После окончания семилетки поступил в Салехардское педучилище (сейчас носит его имя). Мечтал стать учителем, во многом подражал своему любимому педагогу, директору Шугинской школы Николаю Прибыльскому. Успел поработать в поселке Катравож: школа здесь была начальная на 50 мест, и трудились в ней всего два учителя. Анатолий Михайлович открыл в 1942 году пятый класс, куда пошли учиться семь человек. Позже ученики вспоминали Зверева как педагога очень увлеченного и веселого — он все делал с азартом и умел заражать своей кипучей энергией и детей, и взрослых.
«Мы хорошо его помним: коренастый, темноволосый, ходил в потертой кожаной куртке, гимнастерке, подпоясанной широким солдатским ремнем, в кепке с маленьким козырьком. Хорошо играл на баяне, любил петь военные песни и любимую «Катюшу». Уводил нас часто на природу, сам любил рисовать», – вспоминали бывшие ученики.
Навечно в списках воинской части
В Красную Армию Анатолия призвали в 1943-м. После окончания школы командиров младший сержант Зверев служил на 1-м Прибалтийском фронте, в 973-м стрелковом полку. Мамбетказиев вспоминал: «Никогда Толя не унывал, стойко переносил любые трудности походов, ночных занятий и невзгоды фронтовой жизни. Таков он был в дни затишья, когда надо было учиться бить фашистов, овладевать военным делом. Но он всегда рвался в бой, горел ненавистью к врагу, а вступив в схватку с ним, действовал как герой, как богатырь, не щадя ни сил, ни своей жизни».
Анатолий Зверев погиб 26 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина недалеко от города Бешенковичи Витебской области при освобождении Белоруссии. Сначала его похоронили на кладбище в деревне Улла Витебской области, а затем перезахоронили в братской могиле на воинском кладбище в селе Узречье Бешенковического района. Здесь потом был сооружен мемориальный комплекс. На берегу Западной Двины в Витебской области, на месте подвига Анатолия Зверева стоит памятный обелиск. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 24 марта 1945 года.
Мария Андреевна и братья Анатолия долгое время не могли узнать, где похоронен герой. «Братьям очень хотелось побывать на могиле Анатолия. Старший, Владимир, служил в Белоруссии, я ему послала извещение, где указано было место захоронения Толи. Он написал письмо, но из Витебска ему ответили: нет такого района и села, а в списках героев Зверев Анатолий Михайлович не числится. Тогда я разыскала комсорга 973 стрелкового полка 270 дивизии Мамбетказиева Хамита Альхайровича, он и помог мне найти могилу сына», — рассказывала мать.
Имя Анатолия Зверева носят улицы в родном селе и в Надыме. А в Салехарде есть бюст героя и памятный знак. Его именем назвали педколледж, который когда-то окончил юный Анатолий. Герой был навечно зачислен в списки воинской части, в которой служил
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