24 апреля 2025

Трамп: Киеву будет тяжело вернуть Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп прокомментировал возможность вернуть Крым в состав Украины
Трамп прокомментировал возможность вернуть Крым в состав Украины Фото:

Украине будет крайне сложно вернуть Крым, который был передан России без единого выстрела. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Крым был отдан [России] без единого выстрела, и теперь украинцам будет очень тяжело его вернуть», — отметил Дональд Трамп. По его словам, ситуация вокруг полуострова значительно осложнилась за прошедшие годы, и теперь попытки Киева вернуть контроль над регионом сталкиваются с серьезными трудностями.

В рамках интервью Трамп также подчеркнул, что политика США в отношении конфликта на Украине требует пересмотра. Он добавил, что затягивание военных действий не способствует урегулированию ситуации и призвал искать дипломатические пути решения вопроса.

Трамп ранее отметил, что Украина утратила контроль над Крымом много лет назад, а также выразил мнение, что отказ президента Владимира Зеленского признать полуостров частью России затрудняет переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления американского лидера полностью совпадают с российской позицией по данному вопросу, напоминает «Царьград».

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Украине будет крайне сложно вернуть Крым, который был передан России без единого выстрела. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News. «Крым был отдан [России] без единого выстрела, и теперь украинцам будет очень тяжело его вернуть», — отметил Дональд Трамп. По его словам, ситуация вокруг полуострова значительно осложнилась за прошедшие годы, и теперь попытки Киева вернуть контроль над регионом сталкиваются с серьезными трудностями. В рамках интервью Трамп также подчеркнул, что политика США в отношении конфликта на Украине требует пересмотра. Он добавил, что затягивание военных действий не способствует урегулированию ситуации и призвал искать дипломатические пути решения вопроса. Трамп ранее отметил, что Украина утратила контроль над Крымом много лет назад, а также выразил мнение, что отказ президента Владимира Зеленского признать полуостров частью России затрудняет переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления американского лидера полностью совпадают с российской позицией по данному вопросу, напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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