Украине будет крайне сложно вернуть Крым, который был передан России без единого выстрела. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Крым был отдан [России] без единого выстрела, и теперь украинцам будет очень тяжело его вернуть», — отметил Дональд Трамп. По его словам, ситуация вокруг полуострова значительно осложнилась за прошедшие годы, и теперь попытки Киева вернуть контроль над регионом сталкиваются с серьезными трудностями.
В рамках интервью Трамп также подчеркнул, что политика США в отношении конфликта на Украине требует пересмотра. Он добавил, что затягивание военных действий не способствует урегулированию ситуации и призвал искать дипломатические пути решения вопроса.
Трамп ранее отметил, что Украина утратила контроль над Крымом много лет назад, а также выразил мнение, что отказ президента Владимира Зеленского признать полуостров частью России затрудняет переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления американского лидера полностью совпадают с российской позицией по данному вопросу, напоминает «Царьград».
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