«АвтоВАЗ» отзывает из продажи тысячи автомобилей Lada

Более 47 тысяч автомобилей Lada Vesta и Lada Largus, реализованных с октября 2021 года по август 2023 года, подлежат добровольному отзыву из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Об этом сообщает Росстандарт. «АвтоВАЗ», официально осуществляющий производство автомобилей марки Lada в России, представил программу мероприятий.
«Отзыву подлежат 22731 автомобиль Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС)», — написали на сайте ведомства.
На всех попавших под отзыв машинах будет проведена бесплатная установка необходимого оборудования. Владельцев уведомят о необходимости посетить дилерский центр через рассылку писем или по телефону.
Также сообщается, что автовладельцы могут самостоятельно проверить, попал ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с опубликованным перечнем или воспользовавшись специальным сервисом на сайте Auto.ru, куда данные передает Росстандарт. Если автомобиль включен в программу, рекомендуется связаться с ближайшим дилерским центром для согласования времени визита. Все работы по установке блока СВЭОС выполняются бесплатно.
Ранее в честь 48-й годовщины со дня выпуска первого экземпляра «Нивы» 5 апреля начались официальные продажи новой спортивной модификации внедорожника — LADA NIVA Sport. Стоимость новинки стартует с отметки 1 699 000 рублей. Первыми приобрести LADA NIVA Sport смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также некоторых других регионов; впоследствии автомобиль станет доступен во всех дилерских центрах LADA на территории России.
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