Трамп заявил о дедлайне по решению конфликта на Украине, но не обозначил сроки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не обозначил сроки
Трамп не обозначил сроки Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о дедлайне переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в ходе переговоров с премьер-министром Норвегии Йонсом Гар Стере в Белом доме. По словам американского лидера, стороны должны сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы найти пути завершения вооруженного противостояния.

«У меня собственный крайний срок по урегулированию между Россией и Украиной, но я и премьер-министр Норвегии хотим, чтобы все закончилось быстро», — заявил Трамп в ходе совместного брифинга с главой норвежского правительства. Трансляция шла на YouTube-канале Right Side Broadcasting Network.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил о дедлайне переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в ходе переговоров с премьер-министром Норвегии Йонсом Гар Стере в Белом доме. По словам американского лидера, стороны должны сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы найти пути завершения вооруженного противостояния. «У меня собственный крайний срок по урегулированию между Россией и Украиной, но я и премьер-министр Норвегии хотим, чтобы все закончилось быстро», — заявил Трамп в ходе совместного брифинга с главой норвежского правительства. Трансляция шла на YouTube-канале Right Side Broadcasting Network.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...