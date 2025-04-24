Трамп заявил о дедлайне по решению конфликта на Украине, но не обозначил сроки

Президент США Дональд Трамп заявил о дедлайне переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в ходе переговоров с премьер-министром Норвегии Йонсом Гар Стере в Белом доме. По словам американского лидера, стороны должны сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы найти пути завершения вооруженного противостояния.
«У меня собственный крайний срок по урегулированию между Россией и Украиной, но я и премьер-министр Норвегии хотим, чтобы все закончилось быстро», — заявил Трамп в ходе совместного брифинга с главой норвежского правительства. Трансляция шла на YouTube-канале Right Side Broadcasting Network.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.