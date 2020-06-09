Пушков поставил на место историка, нашедшего расизм в России

Алексей Пушков призвал США заниматься своими проблемами и не приплетать Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков посоветовал чернокожему американскому историку Эдди Глоду, обвинившего россиян в расизме, «не лезть со своими суждениями о России».

«Этот „историк“ лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь», — написал Пушков в своем twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что расизм присутствует в США, а не в России. Он призвал американцев разбираться с этой проблемой и не пытаться «приплести» к этому РФ.

Декан факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете, историк-афроамериканец Эдди Глод в интервью Der Spiegel заявил, что проблема расизма существует не только в США, но и в Европе, а также в России, передает « Федеральное агентство новостей ».

Протесты в США начались после гибели чернокожего жителя Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании полицейский придавил ему ногой шею, из-за чего мужчина задохнулся. После чего массовые беспорядки захлестнули весь город, а затем и всю страну, сообщает портал «Дни.ру». Позднее бывший советник по нацбезопасности при президенте США Бараке Обаме Сьюзан Райс заподозрила Россию в причастности к данным протестам, напоминает портал «Утро.ру».

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