19 мая 2025

В Шадринске изменилось расписание автобусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске по маршруту №16 перевозчик добавил рейсы
В Шадринске по маршруту №16 перевозчик добавил рейсы Фото:

В Шадринске (Курганская область) изменилось расписание некоторых автобусов. Об этом сообщает администрация города у себя в tg-канале.

«В график движения некоторых автобусов внесены корректировки. По маршруту №16 перевозчик добавил рейсы, это повлекло за собой изменения в расписании автобусов №10, 16 и 16А», — предупредило ведомство.

Ранее в Шадринске уже вносились изменения в расписание автобусов. В апреле дополнительные рейсы были организованы на маршруте №5 из-за проведения родительского дня, а часть автобусов в Кургане перевели на летнее расписание с добавлением маршрутов до садоводств.

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В Шадринске (Курганская область) изменилось расписание некоторых автобусов. Об этом сообщает администрация города у себя в tg-канале. «В график движения некоторых автобусов внесены корректировки. По маршруту №16 перевозчик добавил рейсы, это повлекло за собой изменения в расписании автобусов №10, 16 и 16А», — предупредило ведомство. Ранее в Шадринске уже вносились изменения в расписание автобусов. В апреле дополнительные рейсы были организованы на маршруте №5 из-за проведения родительского дня, а часть автобусов в Кургане перевели на летнее расписание с добавлением маршрутов до садоводств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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