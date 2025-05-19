В Шадринске (Курганская область) изменилось расписание некоторых автобусов. Об этом сообщает администрация города у себя в tg-канале.
«В график движения некоторых автобусов внесены корректировки. По маршруту №16 перевозчик добавил рейсы, это повлекло за собой изменения в расписании автобусов №10, 16 и 16А», — предупредило ведомство.
Ранее в Шадринске уже вносились изменения в расписание автобусов. В апреле дополнительные рейсы были организованы на маршруте №5 из-за проведения родительского дня, а часть автобусов в Кургане перевели на летнее расписание с добавлением маршрутов до садоводств.
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