Чиновники курганского округа высадили 900 петуний. Фото

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Клумбы с петуниями установили в центре села (архивное фото)
Клумбы с петуниями установили в центре села (архивное фото) Фото:

В Половинском округе (Курганская область) чиновники высадили 900 корней петуньи. Об этом сообщает администрация округа у себя в tg-канале.

Чиновники курганского округа высадили 900 петуний
Чиновники курганского округа высадили 900 петуний
Фото:

«900 корней петуньи высадили сегодня сотрудники администрации округа. Клумбы в центре села вновь порадуют ярким цветением», — пишет ведомство.

Ранее в Курганской области и самом Кургане также проводились работы по озеленению. На набережной города были высажены молодые липы взамен старых и аварийных деревьев, а в рамках осенней кампании планируется высадить около 200 новых деревьев вдоль городских улиц и в парках.

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В Половинском округе (Курганская область) чиновники высадили 900 корней петуньи. Об этом сообщает администрация округа у себя в tg-канале. «900 корней петуньи высадили сегодня сотрудники администрации округа. Клумбы в центре села вновь порадуют ярким цветением», — пишет ведомство. Ранее в Курганской области и самом Кургане также проводились работы по озеленению. На набережной города были высажены молодые липы взамен старых и аварийных деревьев, а в рамках осенней кампании планируется высадить около 200 новых деревьев вдоль городских улиц и в парках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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