Клумбы с петуниями установили в центре села (архивное фото)
В Половинском округе (Курганская область) чиновники высадили 900 корней петуньи. Об этом сообщает администрация округа у себя в tg-канале.
Чиновники курганского округа высадили 900 петуний
«900 корней петуньи высадили сегодня сотрудники администрации округа. Клумбы в центре села вновь порадуют ярким цветением», — пишет ведомство.
Ранее в Курганской области и самом Кургане также проводились работы по озеленению. На набережной города были высажены молодые липы взамен старых и аварийных деревьев, а в рамках осенней кампании планируется высадить около 200 новых деревьев вдоль городских улиц и в парках.
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