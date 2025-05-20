Курсанты Военного учебного центра при Курганском госуниверситете (КГУ) приняли участие в смотре-конкурсе «Сыны Отечества». Там определили лучших среди отделений ВУЦ. Об этом сообщает пресс-служба КГУ у себя в tg-канале.
Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Ребята прошли ряд испытаний, среди которых выполнение строевых приемов без оружия и с оружием, разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата Калашникова и пистолета Макарова в лазерном тире, заполнение анкет, пилотирование БПЛА», — пишет вуз.
Награды командирам лучших отделений вручили первый проректор КГУ Татьяна Змызгова и начальник Военного учебного центра Владимир Мякотин. В ректорате подчеркнули, что гордятся успехами центра: сегодня он занимает одну из лидирующих позиций среди аналогичных подразделений вузов России.
Ранее в Кургане также проходили мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. В мае состоялся региональный фестиваль военной и физической подготовки «Наследники победы» для студентов и школьников, а также финал исторического брейн-ринга «Подвиг и память», где участники проверяли знания о Великой Отечественной войне.
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