России важно удержать президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине, иначе о дипломатическом решении вопроса можно забыть, потому что Европа нацелена на продолжение конфликта. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Если США устранятся, это станет серьезной потерей для нас, поскольку пока мы можем находить общий язык именно с администрацией Трампа. Если европейцы начнут наращивать военные поставки Киеву, усиливать экономическое давление на Россию, это будет для нас серьезной угрозой, не фатальной, но, тем не менее, угрозой», — заявил аналитик.
По его мнению, Евросоюз готов к войне «до последнего украинца или русского». Именно поэтому России важно поддерживать теплые отношения с командой Трампа, добавил Козюлин.
Президент России Владимир Путин 19 мая поговорил по телефону с Трампом. Беседа длилась более двух часов и проходила в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждения затрагивались ключевые вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине. Позднее американский лидер заявил, что США уступят свою роль в урегулировании Европе, если не будет существенного прогресса по Украине.
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