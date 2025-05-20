Почему Россия против выхода Трампа из переговоров по Украине

Аналитик Козюлин: выход США из переговоров по Украине станет угрозой для России
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Выход США из переговоров по Украине станет серьезной угрозой для России, заявил аналитик Вадим Козюлин
Выход США из переговоров по Украине станет серьезной угрозой для России, заявил аналитик Вадим Козюлин Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

России важно удержать президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине, иначе о дипломатическом решении вопроса можно забыть, потому что Европа нацелена на продолжение конфликта. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Если США устранятся, это станет серьезной потерей для нас, поскольку пока мы можем находить общий язык именно с администрацией Трампа. Если европейцы начнут наращивать военные поставки Киеву, усиливать экономическое давление на Россию, это будет для нас серьезной угрозой, не фатальной, но, тем не менее, угрозой», — заявил аналитик.

По его мнению, Евросоюз готов к войне «до последнего украинца или русского». Именно поэтому России важно поддерживать теплые отношения с командой Трампа, добавил Козюлин.

Президент России Владимир Путин 19 мая поговорил по телефону с Трампом. Беседа длилась более двух часов и проходила в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждения затрагивались ключевые вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине. Позднее американский лидер заявил, что США уступят свою роль в урегулировании Европе, если не будет существенного прогресса по Украине.

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России важно удержать президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине, иначе о дипломатическом решении вопроса можно забыть, потому что Европа нацелена на продолжение конфликта. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Если США устранятся, это станет серьезной потерей для нас, поскольку пока мы можем находить общий язык именно с администрацией Трампа. Если европейцы начнут наращивать военные поставки Киеву, усиливать экономическое давление на Россию, это будет для нас серьезной угрозой, не фатальной, но, тем не менее, угрозой», — заявил аналитик. По его мнению, Евросоюз готов к войне «до последнего украинца или русского». Именно поэтому России важно поддерживать теплые отношения с командой Трампа, добавил Козюлин. Президент России Владимир Путин 19 мая поговорил по телефону с Трампом. Беседа длилась более двух часов и проходила в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждения затрагивались ключевые вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине. Позднее американский лидер заявил, что США уступят свою роль в урегулировании Европе, если не будет существенного прогресса по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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