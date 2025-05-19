«Пункт назначения по-кургански»: рабочий задел крюком металлическую деталь, которая убила коллегу

В Кургане рабочий завода решил опробовать технику и случайно убил коллегу. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале.
«В ходе следствия установлено, что обвиняемый в феврале текущего года при осуществлении подрядных работ на участке сборочного производства одного из предприятий города, не имея навыков управления техникой, решил опробовать в действии подъемный механизм. В результате по неосторожности задел крюком металлическую деталь, которая упала на рабочего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в медицинском учреждении», — пишет ведомство.
При этом свою вину в полном объеме обвиняемый не признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее на предприятиях Курганской области уже происходили инциденты, связанные с нарушениями трудовой дисциплины и злоупотреблениями полномочиями. Так, начальник участка одного из оборонных заводов был признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 300 тысяч рублей, а бывший директор другой структуры получил штраф за получение взятки.
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