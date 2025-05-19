19 мая 2025

«Пункт назначения по-кургански»: рабочий задел крюком металлическую деталь, которая убила коллегу

В Кургане рабочий завода по случайности убил коллегу
© Служба новостей «URA.RU»
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Заводчанину грозит до двух лет тюрьмы
Заводчанину грозит до двух лет тюрьмы Фото:

В Кургане рабочий завода решил опробовать технику и случайно убил коллегу. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый в феврале текущего года при осуществлении подрядных работ на участке сборочного производства одного из предприятий города, не имея навыков управления техникой, решил опробовать в действии подъемный механизм. В результате по неосторожности задел крюком металлическую деталь, которая упала на рабочего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в медицинском учреждении», — пишет ведомство.

При этом свою вину в полном объеме обвиняемый не признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее на предприятиях Курганской области уже происходили инциденты, связанные с нарушениями трудовой дисциплины и злоупотреблениями полномочиями. Так, начальник участка одного из оборонных заводов был признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 300 тысяч рублей, а бывший директор другой структуры получил штраф за получение взятки.

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В Кургане рабочий завода решил опробовать технику и случайно убил коллегу. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале. «В ходе следствия установлено, что обвиняемый в феврале текущего года при осуществлении подрядных работ на участке сборочного производства одного из предприятий города, не имея навыков управления техникой, решил опробовать в действии подъемный механизм. В результате по неосторожности задел крюком металлическую деталь, которая упала на рабочего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в медицинском учреждении», — пишет ведомство. При этом свою вину в полном объеме обвиняемый не признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ранее на предприятиях Курганской области уже происходили инциденты, связанные с нарушениями трудовой дисциплины и злоупотреблениями полномочиями. Так, начальник участка одного из оборонных заводов был признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 300 тысяч рублей, а бывший директор другой структуры получил штраф за получение взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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