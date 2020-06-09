В Тюменской области действует 13 клиник, где можно платно пройти тест на коронавирус. Бесплатное обследование на данный момент доступно лишь в ряде случаев, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
«В государственных медицинских организациях проходят обследование граждане, прибывшие из неблагополучных регионов РФ, и жители области старше 65 лет с признаками ОРВИ, контактировавшие с больным COVID-19, заболевшие внебольничной пневмонией, медицинские работники», — отметили в ведомстве.
URA.RU проверило все 13 клиник из списка Роспотребнадзора. За анализ в платных клиниках придется отдать от 1300 до 3400 рублей в зависимости от вида исследования. Подтвердить наличие заболевания можно, сдав мазок из носа и рта, а также кровь из вены или пальца. Узнать, переболели ли вы COVID-19, можно, сдав кровь на антитела.
Как оказалось, связаться с двумя клиниками из списка Роспотребнадзора невозможно, еще в одном медцентре не ответили на звонки. Приводим полный список лечебных учреждений, где можно провериться на коронавирус, с указанием наличия очереди по данным на 9 июня.
- Клиника «Доктор Арбитайло». Мазки на подтверждение коронавируса — 2800 рублей. Срок получения результата — 1-2 дня. Анализ на антитела IgM и IgG в крови, которые позволят понять, болеете ли вы инфекцией и переболели ли вы ей — 2500 рублей. Срок получения результатов до двух дней. Адреса: улица Минская 69/2, улица Эрвье 16/1, улица Широтная, 104/5. Предварительная запись по телефону 56-49-41, на данный момент есть очередь на два дня вперед.
- Госпиталь «Мать и дитя». Исследование мазков из носа и рта — 3322 рубля. Срок получения результата от трех до пяти дней. Анализ крови из пальца на антитела — 2660 рублей, срок изготовления — сутки. Адрес: улица Семовских, 20. Нужна предварительная запись, очереди нет. Внимание! С признаками ОРВИ пациентов в этой клинике не принимают.
- Медсанчасть «Нефтяник». Мазок — 2730 рублей, результат будет готов через два-три дня. Адрес: улица Семовских, 8, строение 1.
- Подразделение «Нефтяник-Мед». Анализ крови на антитела — 2400 рублей, срок изготовления три дня по адресу улица 50 лет ВЛКСМ, 19. Очередь на сутки вперед.
- Клиника «Авиценна». Комплексный анализ крови на наличие заболевания и на антитела — 3150 рублей, по отдельности — 1650 рублей за каждый. Срок изготовления один день. Предварительная запись не нужна, анализы берутся в порядке живой очереди. Адрес: улица Монтажников, 11, строение 1.
- Центр «Доктор-А». Мазок — 2300 рублей в клинике и 3200 рублей на дому. Кровь на подтверждение наличия и подтверждения того, что переболели — по 1900 рублей за каждый анализ либо 2450 рублей за комплекс. Срок изготовления сутки. Тестирование проводится в порядке живой очереди.
- Диагностический центр «Гемотест». Мазок — 2040 рублей. Анализ крови на подтверждение коронавируса и антитела — 1300 рублей за каждую категорию. Срок изготовления — три дня. Анализ можно сдать сразу, но рекомендуется сделать предварительную запись. Также есть вызов на дом. Не принимают пациентов с признаками ОРВИ. Очереди нет.
- Диагностический центр «Хеликс». Мазок — 2200 рублей, есть предварительная запись, очереди нет. Комплексный анализ крови на антитела — 3400 рублей, записи нет. Срок изготовления всех анализов — двое суток.
- «ТГК Диагностика». Мазок — 2500 рублей, срок изготовления три дня. Кровь на антитела — 2830 рублей, срок получения результата — два дня, не считая дня забора. Тут также не ждут тех, у кого есть признаки ОРВИ. Очереди нет.
- «Медицинский центр» (М+). Мазок только с выездом на дом, 2800 рублей плюс 300 рублей справка, срок изготовления — три-пять рабочих дней. Запись на день вперед. Сдавать анализ нельзя пациентам с признаками ОРВИ, тем, кто был в Москве, Санкт-Петербурге, в Подмосковье и Ленинградской области, а также контактировавших с заболевшими коронавирусом.
- Медцентр «Никойл». Анализы на коронавирус берутся только на дому у пациента. Стоимость мазков с выездом — 1500 рублей. Взятие крови на антитела с выездом — 3150 рублей. Срок изготовления — до пяти рабочих дней, не считая даты взятия анализа.
- Медицинский центр «СОГАЗ», Тобольск. Дозвониться не удалось, информация о стоимости анализа на сайте центра не опубликована.
- «Сибмединвест». Контактов такой клиники в Тюмени найти не удалось.
- Центр медицинской диагностики «Новамед». Телефоны центра отключены, на сайте организации нет никакой информации об анализах на коронавирус.
Уточнить, почему в списке три организации, связаться с которыми невозможно, в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области не удалось, направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе зафиксирован 1981 случай заражения COVID-19.
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