В Курганской области дали старт главным выборам-2020

Выборы в Курганскую облдуму назначены на 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Выборы депутатов Курганской областной думы седьмого созыва назначены на 13 сентября. Старт избирательной кампании дали депутаты регионального парламента на внеочередном заседании 10 июня.

«Народные избранники назначили выборы депутатов Курганской областной думы седьмого созыва на 13 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе облдумы. Это единый день голосования по всей стране — второе воскресенье сентября.

Вопрос о назначении даты выборов был единственный, из-за которого депутатов собрали на внеочередное заседание. Ранее собеседники URA.RU указывали, что этот выопрос был чисто техническим, по закону дату выборов определяют не ранее чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В облдуме отмечают, что решение было принято единогласно.

13 сентября зауральцы выберут 17 депутатов по одномандатным округам и 17 — по партийным спискам. Сейчас среди депутатов-списочников 12 представителей «Единой России», по двое — от КПРФ и ЛДПР, один — от «Справедливой России». Среди одномандатников — все представители «Единой России». Выборы в облдуму — самые крупные в регионе в 2020 году. Также 13 сентября должны состояться выборы в Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум.