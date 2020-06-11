Медикам заплатят еще несколько миллиардов за борьбу с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июня — 183-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 93-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 535 508 случаев заражения коронавирусом (+55 387). Скончались 421 658 пациентов с COVID-19 (+1.826), 3 805 425 инфицированных выздоровели (+83 800).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 069 973). На втором месте находится Бразилия (775 581), далее идет Россия (502 750). Потом в рейтинге расположились Великобритания (291 409) и Индия (290 481).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в Свердловской области (+312). В ХМАО нашли 186 зараженных, в Челябинской области — 115, в ЯНАО — 77. В Пермском крае выявлено 74 случая, в Тюменской области — 34. Меньше всего заболевших в Курганской области (+14).

Когда изобретут средство от коронавируса

Специалисты Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что COVID-19 можно отнести к медленно эволюционирующим вирусам. Они уверены, что эти данные повысят шансы на успех при создании вакцины.

Немецкие ученые предложили проводить испытания вакцины от COVID-19 на сирийских хомяках. По их данным, эти грызуны переносят заболевание почти так же, как человек.

Российские больницы получили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир». В июне в медучреждения поставят 60 тысяч курсов лекарства. При необходимости объем производства может быть увеличен до 2 млн курсов в год.

Ситуация в России

Все выпускники школ получат аттестат без сдачи экзаменов, поэтому сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет необязательной. Документа будет достаточно для поступления в колледжи и техникумы. Регионы самостоятельно решат, будут ли делать экспресс-тесты на коронавирус сдающим ЕГЭ, но всем школьникам в обязательном порядке измерят температуру, отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Решение зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов не скажется на качестве студентов, так как учителя уже не смогут завысить отметки в аттестатах.

Правительство выделит 3,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам , а также водителям скорой помощи и иным специалистам, которые помогают больным коронавирусом.

Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19. Исследования будут проводиться не ранее чем за семь дней до поступления в стационар.

В Госдуме подготовили рекомендации по применению альтернативной медицины для профилактики COVID-19. Если раньше для борьбы с вирусом россияне употребляли имбирь и лимон, то сейчас авторы документа предлагают обратить внимание на БАДы, куркуму, кориандр и аромамасла.

На юге России отменены спецпропуска. В Краснодарском крае отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров начнут прием туристов с 12 июня.

Ситуация в мире

В министерстве иностранных дел КНР заявили, что транспортное сообщение между Россией и Китаем возобновится, если будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, а ситуация с распространением коронавируса улучшится.

Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки , чтобы белорусы могли съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу или к родственникам на территорию РФ.

Пандемия коронавируса в Африке набирает обороты . Как отметили в ВОЗ, 10 из 54 стран на континенте являются двигателями эпидемии. На них приходится 75% всех случаев.

Прогнозы и мнения экспертов

Математические модели того, как коронавирусная инфекция распространяется в мире, показали, что в большинстве стран, в том числе в России, вспышка болезни завершится в конце июля . Отмечается, что всего в России заразится чуть больше полумиллиона человек.

Внешние признаки коронавируса иногда выражаются в виде точечных кровоизлияний и покраснений на коже кистей рук и изменении цвета ступней. Врач-патологоанатом Александр Эдигер подчеркнул, что эти симптомы могут присутствовать и при других заболеваниях.

Врачи из Южной Кореи выяснили, что наличие диабета, низкое насыщение крови кислородом, повышенная температура и проблемы с сердцем могут вызвать более тяжелое течение коронавируса .

Врач и телеведущий и Александр Мясников отметил, что Всемирной организации здравоохранения следует не строить теории, а найти реальную причину низкой смертности от коронавируса в России. Так он ответил на заявление, что необычная статистика в РФ связана с проведением большого количества тестов в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данных о низкой смертности от коронавируса в России нет ничего странного.