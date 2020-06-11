Сегодня, 11 июня — 183-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 93-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 535 508 случаев заражения коронавирусом (+55 387). Скончались 421 658 пациентов с COVID-19 (+1.826), 3 805 425 инфицированных выздоровели (+83 800).
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 069 973). На втором месте находится Бразилия (775 581), далее идет Россия (502 750). Потом в рейтинге расположились Великобритания (291 409) и Индия (290 481).
На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в Свердловской области (+312). В ХМАО нашли 186 зараженных, в Челябинской области — 115, в ЯНАО — 77. В Пермском крае выявлено 74 случая, в Тюменской области — 34. Меньше всего заболевших в Курганской области (+14).
Когда изобретут средство от коронавируса
Специалисты Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что COVID-19 можно отнести к медленно эволюционирующим вирусам. Они уверены, что эти данные повысят шансы на успех при создании вакцины.
Немецкие ученые предложили проводить испытания вакцины от COVID-19 на сирийских хомяках. По их данным, эти грызуны переносят заболевание почти так же, как человек.
Российские больницы получили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир». В июне в медучреждения поставят 60 тысяч курсов лекарства. При необходимости объем производства может быть увеличен до 2 млн курсов в год.
Ситуация в России
Все выпускники школ получат аттестат без сдачи экзаменов, поэтому сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет необязательной. Документа будет достаточно для поступления в колледжи и техникумы. Регионы самостоятельно решат, будут ли делать
Правительство выделит 3,8 млрд рублей на
Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19. Исследования будут проводиться не ранее чем за семь дней до поступления в стационар.
В Госдуме подготовили рекомендации по применению альтернативной медицины для профилактики COVID-19. Если раньше для борьбы с вирусом россияне употребляли имбирь и лимон, то сейчас авторы документа предлагают обратить внимание на БАДы, куркуму, кориандр и аромамасла.
На юге России отменены спецпропуска. В Краснодарском крае отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров начнут
Ситуация в мире
В министерстве иностранных дел КНР заявили, что транспортное сообщение между Россией и Китаем возобновится, если будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, а ситуация с распространением коронавируса улучшится.
Белоруссия предложила России снять
Пандемия коронавируса в Африке
Прогнозы и мнения экспертов
Математические модели того, как коронавирусная инфекция распространяется в мире, показали, что в большинстве стран, в том числе в России, вспышка болезни
Внешние признаки коронавируса иногда выражаются в виде точечных кровоизлияний и покраснений на коже кистей рук и изменении цвета ступней. Врач-патологоанатом Александр Эдигер подчеркнул, что эти симптомы могут присутствовать и при других заболеваниях.
Врачи из Южной Кореи выяснили, что наличие диабета, низкое насыщение крови кислородом, повышенная температура и проблемы с сердцем могут вызвать более
Врач и телеведущий и Александр Мясников отметил, что Всемирной организации здравоохранения следует не строить теории, а найти реальную причину низкой смертности от коронавируса в России. Так он ответил на заявление, что необычная статистика в РФ связана с проведением большого количества тестов в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данных о низкой смертности от коронавируса в России нет ничего странного.
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