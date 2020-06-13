В России отменили справки для получения пособий

Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее сбор справок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам теперь не нужно предъявлять справки для оформления социальных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Гражданам не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства РФ.

Пока что у органов исполнительной власти нет доступа к сведениям о россиянах, уточнили в пресс-службе кабмина. «Данным распоряжением предусматривается расширение перечня информации, которой органы (в том числе Фонд социального страхования, Пенсионный фонд РФ, Росреестр и ФНС) смогут пользоваться для назначения выплат», — приводит ТАСС сообщение представителей правительства.

Ранее было анонсировано, что ПФР готовит единоразовые выплаты пенсионерам. Как уточнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, выплата составит порядка двух тысяч рублей.

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