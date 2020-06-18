Курганских чиновников отправили на охоту за пассажирами без масок

Штрафы за отсутствие масок чиновники должны выписывать как пассажирам, так и кондукторам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганских чиновников отправляют в рейды по маршрутным автобусам. Их задача — искать нарушителей масочного режима и выписывать протокол о нарушении режима повышенной готовности. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, близких к региональным властям.

«Теперь госслужащих отправляют в рейды по автобусам. То есть в рабочее время они будут ездить в автобусах и штрафовать за неимение маски пассажиров и кондуктора», — сообщил инсайдер. Он отметил, что перед каждым из проверяющих стоит задача — составить за день как минимум один протокол о нарушении масочного режима.

Другой источник отметил, что рейды в автобусах проводятся с 17 июня. Он также отметил, что на инструктаже требуют выписывать штрафы тем, кто появляется в общественных местах без масок. Собеседники URA.RU отмечают, что у чиновников, принимающих участие в проверках, не отменяются задачи, поставленные по основной работе. Некоторые из них принимают решение задерживаться на работе, чтобы успеть выполнить в срок все поручения.

В апреле чиновники рассказывали URA.RU, что их отправляют патрулировать улицы вместе с полицией, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции. Сейчас инсайдеры отмечают, что в последнее время проводились рейды по магазинам и другим учреждениям — теперь к этим объектам добавились автобусы. При этом полиция участия в них не принимает.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе губернатора URA.RU не удалось. Направлен письменный запрос, на момент публикации новости ответ на него не поступал.

Обязательный масочный режим начал действовать в Курганской области с 15 апреля. Маски нужно будет носить во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг — магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты. Для дополнительной защиты в общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. Штрафы за нарушение режима повышенной готовности введены в регионе в начале апреля.