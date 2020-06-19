18 июня 2020
17 июня 2020

На выходе из карантина тюменцы смогут летать в Крым чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
С июля улететь из Рощино в Симферополь можно будет два раза в неделю Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С начала июля авиакомпания Nordwind удвоит количество прямых рейсов из Тюмени в Крым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя. Ранее перевозчик заявлял о запуске еженедельного рейса из Рощино.

«Частота рейсов из Тюмени в Симферополь увеличится с одного до двух раз в неделю», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным с сайта Nordwind, из Рощино самолеты будут вылетать по средам и субботам, обратные полеты намечены на вторники и пятницы.

9 июня глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил об отмене с 15 июня обязательного карантина для россиян, прибывающих в республику из других регионов страны. С 11 июня в Тюменской области также не нужно самоизолироваться при возвращении из других субъектов. При этом, в регионе до сих пор действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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