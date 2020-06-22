21 июня 2020

США оплатят создание современной истории Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Магнитогорск, микрофон, операторы, съемка, телевидение, камеры
Проект будет посвящен историям жителей Украины Фото: Илья Московец © URA.RU

Госдепартамент США планирует пожертвовать до 150 тысяч долларов на проекты о современной истории Украины. В их основу лягут истории жителей страны о событиях прошедших лет. Об этом пишет RT со ссылкой на описание гранта.

«В заявках должны быть обозначены планы по определению круга подходящих участников и их обучению методикам цифрового повествования, включая навыки проведения интервью и записи собственных историй», — приводит издание выдержку из описания гранта.

Задача проектов — формирование устойчивой культуры познания истории с помощью цифровых медиа, отмечается в описании. Для рассмотрения в качестве тем проекта были предложены, в том числе, авария на Чернобыльской АЭС, распад СССР, «революция достоинства» и оранжевая революция. Отмечается, что будет приветствоваться акцентирование внимания на тех событиях, которые искажаются в информационном поле других государств, в частности России.

Проект будет реализовываться вместе с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Планируется, что на ее площадках будет распространяться контент, произведенный участниками проекта. Подать заявку на участие могут физические лица, а также аналитические центры, организации гражданского общества, НКО и НПО учреждённые как на Украине и в США, так и в других странах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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