В Курганской больнице скорой помощи у персонала и пациентов подозревают коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской больнице скорой медицинской помощи на карантин закрыты четыре отделения. Персонал медучреждения и пациентов проверяют на коронавирус. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Департамент здравоохранения Курганской области информирует, что в настоящее время в четырех отделениях ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“ проводятся противоэпидемические мероприятия. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме», — отметили в оперштабе. Там добавили, что идет обследование персонала медицинской организации, а также пациентов, находящихся на лечении в этих отделениях, с целью определения источника инфекции коронавируса.

По данным инсайдеров URA.RU, подозрение на коронавирус в больнице может быть связано с тем, что поступающих пациентов не проверяют на инфекцию. «Больница пренебрегает обязательным к исполнению приказом Минздрава о необходимости тестировать на коронавирус всех поступающих на госпитализацию больных. Также у нас, в отличие от других регионов, не тестируют врачей, работающих с таким огромным потоком пациентов», — уверен инсайдер.

По данным оперштаба, плановая госпитализация в больницах Курганской области началась с 26 июня. Это предполагает, что в больницы будут доставлять пациентов с предварительным обследованием на коронавирус. До этого времени анализ на COVID-19 не был включен в список обязательных для госпитализации анализов.

«В связи с тем, что ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“ является учреждением, оказывающим экстренную медицинскую помощь, а результаты готовности теста на COVID составляют 48 часов, анализ на COVID-19 в данном учреждении при поступлении по экстренным и неотложным состояниям не проводился», — отметили в оперштабе.