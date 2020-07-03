В Губкинском работник строительной фирмы погиб от удара буксировочным канатом. По версии следователей, к трагедии привело нарушение правил безопасности — в тот день за рабочим процессом следил обычный водитель. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по ЯНАО.
Инцидент произошел еще в середине мая. На стройплощадке в промзоне Губкинского работники фирмы «Гарант+» вытягивали застрявший грузовик с помощью тяжелой техники. Во время процесса буксировочный канат неожиданно сорвался, и его конец отлетел в работника. Мужчину доставили в больницу, где спустя две с половиной недели он скончался от полученных травм.
Отмечается, что в день происшествия безопасность на площадке контролировал водитель, «который был привлечен к работе не по специальности». «Возбуждено уголовное дело по факту гибели работника коммерческой организации», — сказали в пресс-службе ямальского СК. Начальству грозит наказание по статье о нарушении правил безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
В руководстве «Гарант+» заявили URA.RU, что не будут комментировать ситуацию до завершения расследования. «Мы не можем высказывать позицию, которая может повлиять на мнение суда или следователя», — кратко пояснили в компании.
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