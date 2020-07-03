02 июля 2020
01 июля 2020

В ЯНАО рабочего убило на стройке. За безопасностью следил обычный водитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство III пускового комплекса ЕКАД. Екатеринбург, камаз, земляные работы, большегруз, самосвал, екад, строительство, стройка, большегрузный транспорт, 3пусковой комплекс
Трагедия случилась при буксировке грузовика Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Губкинском работник строительной фирмы погиб от удара буксировочным канатом. По версии следователей, к трагедии привело нарушение правил безопасности — в тот день за рабочим процессом следил обычный водитель. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

Инцидент произошел еще в середине мая. На стройплощадке в промзоне Губкинского работники фирмы «Гарант+» вытягивали застрявший грузовик с помощью тяжелой техники. Во время процесса буксировочный канат неожиданно сорвался, и его конец отлетел в работника. Мужчину доставили в больницу, где спустя две с половиной недели он скончался от полученных травм.

Отмечается, что в день происшествия безопасность на площадке контролировал водитель, «который был привлечен к работе не по специальности». «Возбуждено уголовное дело по факту гибели работника коммерческой организации», — сказали в пресс-службе ямальского СК. Начальству грозит наказание по статье о нарушении правил безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

В руководстве «Гарант+» заявили URA.RU, что не будут комментировать ситуацию до завершения расследования. «Мы не можем высказывать позицию, которая может повлиять на мнение суда или следователя», — кратко пояснили в компании.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...