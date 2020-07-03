В Курганской области выросла нагрузка на лаборатории для исследования проб на коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лаборатории в Курганской области не успевают в срок сделать анализы на коронавирус. Чтобы исправить ситуацию власти запустили в работу еще одну лабораторию. Об этом URA.RU рассказали в ответе на запрос в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Увеличение сроков исследования на коронавирус от 3 до 5 дней было обусловлено увеличением более чем в 2 раза количества проводимых исследований», — говорится в информации.

Для уменьшения сроков исследования в регионе запущена еще одна ПЦР-лаборатория. Она располагается в Курганском противотуберкулезном диспансере. Таким образом в регионе функционирует семь лабораторий, где делают анализы на COVID-19.

В оперштабе также отметили, что в соответствии с приказом Минздрава сроки проведения анализов на коронавирус составляют 48 часов. Изменения в документ не вносились.

Ранее URA.RU писало, что жителям Курганской области приходится дольше ждать результатов исследования мазков на COVID-19. Это связано с увеличением нагрузки на лаборатории.

Три дня подряд в регионе фиксируют не менее 30 новых случаев COVID-19. Всего в регионе обнаружили 899 заболевших. По выздоровлению всего выписаны 537 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая. Согласно коэффициенту распространения инфекции, на данный момент в регионе неблагоприятные условия для ослабления ограничений.