В Курганской области увеличилась нагрузка на COVID-лаборатории

В Курганской области увеличилось количество тестов на COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям Курганской области приходится дольше ждать результатов исследования мазков на COVID-19. Это связано с увеличением нагрузки на лаборатории. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Увеличился срок выполнения исследования на COVID-19. Это связано с ростом количества проб, поступающих в лабораторию за сутки. В настоящий момент принимаются все необходимые меры по повышению оперативности и своевременности выдачи результатов анализа на COVID-19», — говорится в информации оперштаба в ответе на редакционный запрос.

По информации Курганской больницы №2, где располагается инфекционный госпиталь, в учреждении расходные материалы для забора мазков методом ПЦР имеются в достаточном количестве. Случаев потери результатов анализов нет, в отдельных случаях анализ брался повторно, заверили власти.

По данным оперштаба, публикуемым на официальном telegram-канале, рост числа исследований на коронавирус наблюдается с 15 июня. Тогда было сделано 930 анализов за сутки. Далее число исследований возросло, варьируясь от 1260 до 1371. При этом, по данным за последние сутки (с 21 на 22 июня), сделано 800 анализов.

На 22 июня в регионе был зафиксирован 591 заболевший коронавирусом. Из них 316 выздоровели, два пациента скончались от сопутствующих заболеваний.

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты, которые находятся на лечении COVID в инфекционном госпитале сообщили, что не могут выписаться. Мазки теряются и тестов на всех не хватает.