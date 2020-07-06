В тюменском онкоцентре произошла вспышка коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области стабильно растет с начала июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени зарегистрирована новая вспышка коронавируса — в тюменском Медицинском городе (онкоцентр) выявлено восемь случаев заболевания. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

«В медицинском городе восемь случаев заболевания, из них один приходится на сотрудника, остальные заболевшие — пациенты» — сообщил он. По данным ведомства, в Медицинский город поступил больной, который уже был заражен коронавирусом и находился в инкубационном периоде.

С заболевшими контактировали 72 человека. Из них 25 — медицинские работники, которые сейчас отстранены от работы и находятся на самоизоляции. Остальные — пациенты, 30 из которых были выписаны домой на карантин. Еще 17 пациентов направлены в обсерватор «Градостроитель». Отделение сейчас не работает — в нем проведена дезинфекция. Всего в Тюменской области зарегистрировано семь очагов заражения COVID-19.

Александр Лютешев отметил, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла на 27%. При этом за данный период в 1,5 раза выросло число заражений среди детей. Лютешев также отметил, что рост заболеваемости продолжается с начала июня.

Ранее URA.RU сообщало, что вспышка коронавируса была выявлена в тюменском кардиологическом центре — там заболели один сотрудник и четверо пациентов.