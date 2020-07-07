06 июля 2020
05 июля 2020

Что можно и что нельзя в Курганской области во время карантина. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробный экзамен ЕГЭ в школе №7. Курган, егэ, экзамен, ограничение, дистанция, соблюдение дистанции, ограничительная линия
Соблюдение социальной дистанции — одно из основных требований Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 6 июля разрешили в полном объеме работать турагентствам. Также начали работать санатории. Об этих и других послаблениях и ограничениях сообщается в документах оперативного штаба региона.

Разрешено:

  • работать турагентствам в полном объеме;
  • работать санаториям с медицинской лицензией. Клиентам нужно иметь справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом, жителям других регионов еще нужно иметь документ, что он не больны COVID-19;
  • работать кинотеатрам, уличным кафе, верандам и террасам ресторанов;
  • работать образовательным организациям в группах до пяти человек, за исключением, находящихся в торговых центрах;
  • приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;
  • находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
  • заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;
  • выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома.

Запрещено:

  • проводить массовые мероприятия;
  • приезжать в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
  • нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).

Рекомендовано:

  • при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;
  • минимизировать посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;
  • носить маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;
  • пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;
  • использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте еще нужно носить перчатки.

Работодатели должны:

  • измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
  • ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

В Курганской области из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции. На 6 июля за все время в регионе обнаружили 1058 больных коронавирусом.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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