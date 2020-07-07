Соблюдение социальной дистанции — одно из основных требований Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 6 июля разрешили в полном объеме работать турагентствам. Также начали работать санатории. Об этих и других послаблениях и ограничениях сообщается в документах оперативного штаба региона.

Разрешено:

работать турагентствам в полном объеме;

работать санаториям с медицинской лицензией. Клиентам нужно иметь справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом, жителям других регионов еще нужно иметь документ, что он не больны COVID-19;

работать кинотеатрам, уличным кафе, верандам и террасам ресторанов;

работать образовательным организациям в группах до пяти человек, за исключением, находящихся в торговых центрах;

приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;

находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;

заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;

выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома.

Запрещено:

проводить массовые мероприятия;

приезжать в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;

нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).

Рекомендовано:

при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;

минимизировать посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;

носить маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;

пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;

использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте еще нужно носить перчатки.

Работодатели должны:

измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;

ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

В Курганской области из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции. На 6 июля за все время в регионе обнаружили 1058 больных коронавирусом.