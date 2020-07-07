Соблюдение социальной дистанции — одно из основных требований
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области с 6 июля разрешили в полном объеме работать турагентствам. Также начали работать санатории. Об этих и других послаблениях и ограничениях сообщается в документах оперативного штаба региона.
Разрешено:
- работать турагентствам в полном объеме;
- работать санаториям с медицинской лицензией. Клиентам нужно иметь справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом, жителям других регионов еще нужно иметь документ, что он не больны COVID-19;
- работать кинотеатрам, уличным кафе, верандам и террасам ресторанов;
- работать образовательным организациям в группах до пяти человек, за исключением, находящихся в торговых центрах;
- приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;
- находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
- заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;
- выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома.
Запрещено:
- проводить массовые мероприятия;
- приезжать в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
- нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).
Рекомендовано:
- при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;
- минимизировать посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;
- носить маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;
- пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
Жители Курганской области обязаны:
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;
- использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте еще нужно носить перчатки.
Работодатели должны:
- измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
- ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.
В Курганской области из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции. На 6 июля за все время в регионе обнаружили 1058 больных коронавирусом.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «