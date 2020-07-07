06 июля 2020

КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты гордумы Тобольска. Среди них — жена областного парламентария

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы мэра Тобольска. Тобольск, юхневич регина
Регина Юхневич постарается сохранить мандат Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты гордумы Тобольска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе обкома партии. Выборы в новый созыв думы пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Из 25 одномандатных избирательных округов КПРФ выдвинула своих кандидатов по 23-м, все они уже заверены региональным избиркомом. Среди претендентов на мандаты — действующий депутат гордумы Регина Юхневич, жена областного парламентария Юрия Юхневича. В целом, в списке коммунистов преобладают представители рабочих профессий — в частности, повар Клавдия Иванцова и машинист башенного крана Венера Осипова.

«КПРФ намерена одержать победу в большинстве округов. Каждый из кандидатов — это уважаемый человек в своём округе, который не понаслышке знает проблемы и чаяния людей», — прокомментировал решение партии Юрий Юхневич.

Остальные парламентские партии в Тюменской области пока не определились со своими списками. Кроме Тобольска, в 2020 году городские думы обновятся в Заводоуковске и Ишиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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