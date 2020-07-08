07 июля 2020
06 июля 2020

В Курганской области из-за коронавируса не могут построить школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, строители, стройка
Приступить к строительству школы в селе Боровлянка планировали в мае, но этого не произошло Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Строительство школы в селе Боровлянка Притобольного района Курганской области отложено из-за проектной документации, которую не успели разработать в срок. Власти муниципалитета винят во всем ситуацию с коронавирусной инфекцией.

О проблеме с затянувшимся строительством жители села рассказали на сайте «Обратись». «Хотелось бы узнать, что с постройкой новой школы в селе Боровлянка? Обещали начать еще в мае, но уже июль, и нет никаких движений», — написал заявитель. Он опасается, что школу вообще передумали строить.

В администрации Притобольного района ответили, что начало строительства школы отложено, так как до сих пор не разработана проектно-сметная документация. Ее требовалось подготовить к 31 мая, но этому помешала ситуация с COVID-19. «В связи с существенным изменением обстоятельств, на которые рассчитывали стороны, в связи с ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса, действие договора продлено», — говорится в ответе местной администрации.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе губернатора Курганской области URA.RU не удалось. Направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском районе Курганской области инвестор построил школу в на 1100 мест. Однако запуск учреждения к 1 сентября под вопросом: власти не торопятся ее выкупать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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