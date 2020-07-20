Первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александру Мельникову вменили новую статью. Следственный комитет обвиняет генерал-майора во взятке в 100 млн. рублей.
«Следователи дополнительно к 159 УК РФ („Мошенничество“) вменили генералу Мельникову [обвинение по] ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (попытка в получении взятки в особо крупном размере), сумма [взятки] составляет 100 млн. рублей», — пишет ТАСС. Остальным фигурантам дела следствие также добавило аналогичное обвинение.
В сентябре 2019 года Мельников был арестован по делу о мошенничестве. По данным СК, он совместно с подельниками предложил предпринимателю за 100 млн. рублей избавить его от уголовной ответственности. Ранее президент России Владимир Путин снял с должностей десятерых генералов. Среди них был Александр Мельников.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.