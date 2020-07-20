20 июля 2020

Генерал-майора МВД обвиняют во взятке в 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, гособвинитель, суд, обвинительная речь
Следственный комитет обвиняет генерал-майора во взятке в 100 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александру Мельникову вменили новую статью. Следственный комитет обвиняет генерал-майора во взятке в 100 млн. рублей.

«Следователи дополнительно к 159 УК РФ („Мошенничество“) вменили генералу Мельникову [обвинение по] ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (попытка в получении взятки в особо крупном размере), сумма [взятки] составляет 100 млн. рублей», — пишет ТАСС. Остальным фигурантам дела следствие также добавило аналогичное обвинение.

В сентябре 2019 года Мельников был арестован по делу о мошенничестве. По данным СК, он совместно с подельниками предложил предпринимателю за 100 млн. рублей избавить его от уголовной ответственности. Ранее президент России Владимир Путин снял с должностей десятерых генералов. Среди них был Александр Мельников.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...