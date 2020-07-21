Курганцы пожаловались властям на опасную спортплощадку

Курганцы могут травмироваться на новой площадке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Целинного района (Курганская область) заметил, что на новой спортплощадке все тренажеры находятся в ненадлежащем состоянии, что опасно для тренирующихся. Об этом он сообщил на портале «Обратись». При этом, местные жители уже занимаются на площадке.

«На 20.07.2020 года 100% тренажеров находятся в ненадлежащем состоянии: болты самопроизвольно выкручиваются из двигающихся элементов, регулировки утяжелений не работают, частично отсутствуют болты крепления тренажеров к земле», — отметил местный житель. По его словам, площадку построили в июне. Мужчина боится, что те, кто на ней тренируются, могут получить травмы.

Фотографии с жителями, которые занимаются на площадке, в соцсетях разместили представители администрации Целинного района, однако местные власти боятся за состояние самого объекта. «Пока он стоит без хозяина, реальна угроза, что от тренажеров останутся рожки да ножки», — отметили в администрации.

Представители администрации ответили обратившемуся: «Официального открытия площадки еще не было. Она на гарантии. Подрядчик устранит все неисправности». На данный момент идет процесс передачи площадки администрации района, а затем школе.