Тюменцы возмутились тем, что их заставляют платить за парковку

Тюменцы не хотят, чтобы парковки в центре города становились платными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени возмущены из-за того, что в городе появляются платные парковки. Об этом они заявили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Пользователи негативно отнеслись к новости о том, что до конца года как минимум, три тюменских стоянки в центре города станут платными.

«Забавно получается: отобрать у людей бесплатные парковки и сделать платные. Хороший бизнес на ровном месте. А самим не судьба построить сразу платную?», — поинтересовался тюменец Евгений Курбачев.

С ним согласились и другие тюменские пользователи. «С такими темпами, скоро во всех дворах Тюмени будут платные парковки», — считает Александр Марков. «Прямо на грунтовке шлагбаум поставят, а разметку по ямам будут наносить», — предположила Марина Александрова. «Спасибо, нам этого не хватало. Денег же много — некуда девать», — пояснил Руслан Махкамов.

До конца года платными станут стоянки на Герцена, 52, Первомайская, 14/1 и на Ленина, 68. Стоимость услуги — 40 рублей в час. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в «Тюменьгортрансе», который отвечает за платные парковки в городе: туда направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что тюменцам из-за проблем с оборудованием приходится дважды платить за выезд с парковки набережной Туры. Из-за этого там начали появляться пробки.