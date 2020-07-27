Почти всех больных коронавирусом курганцев нашли в одном городе

В Курганской области всего обнаружили 2126 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 27 июля подтвердились 35 новых случаев заражения коронавирусом. 33 из них обнаружили в Кургане. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«На 27 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев COVID-19. 33 из них — в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. В Кетовском и Целинном районах выявили по одному случаю.

С начала эпидемии в регионе выявили всего подтвердили 2126 случаев коронавирусной инфекции. Из них: 1355 человек выздоровело, семь человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области с 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.